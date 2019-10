Japan Open: Στον 110ο τελικό καριέρας ο Τζόκοβιτς (vids)

Στο 110ο τελικό της καριέρας του θα παίξει την Κυριακή (09:30, Cosmote Sport 6) στο Τόκιο ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος λίγους μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στους οποίους θέλει να συμμετάσχει ζει μοναδικές στιγμές στην Ιαπωνία και θα διεκδικήσει τον 76ο τίτλο καριέρας.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε στον ημιτελικό του Σαββάτου στο Japan Open με 6-3, 6-4 τον Νταβίντ Γκοφέν και θα παίξει την Κυριακή με τον Αυστραλό Τζον Μίλμαν.

Ο τελευταίος επικράτησε στον 2ο ημιτελικό του Οπέλκα με 6-3, 7-6 (4).

Ο Τζόκοβιτς μέσα στο 2019 έχει κερδίσει το Australian Open, το Wimbledon και το Masters της Μαδρίτης.

@DjokerNole advances to career final number 110 and fifth of the season in his debut slicing past Goffin 6-3 6-4.#rakutenopen pic.twitter.com/hlkeQkE3eE

— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2019