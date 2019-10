China Open: Στον τελικό του Πεκίνου ο Τιμ

Στον 5ο τελικό του μέσα στο 2019 προκρίθηκε ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 2-6, 7-6 (5), 7-5 τον Κάρεν Κατσάνοφ στον ημιτελικό στο China Open και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Ζβέρεφ-Τσιτσιπάς για να μάθει τον αντίπαλο του.

Ο τελικός του τουρνουά του Πεκίνου είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (14:30, Cosmote Sport 7) και θα είναι ο πρώτος του Τιμ στην Κίνα.

Φέτος ο Αυστριακός κέρδισε το Indian Wells, το τουρνουά της Βαρκελώνης και στην πατρίδα του ενώ έφτασε στον τελικό του Roland Garros και ηττήθηκε από τον Ναδάλ.

for the price of @ThiemDomi earns the right to play for the Beijing title and clinches a spot in the #NittoATPFinals with his 2-6 7-6(5) 7-5 victory over Khachanov.#ChinaOpen pic.twitter.com/JHY6e34s5h

— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2019