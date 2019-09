Άσεμνη χειρονομία της Μάρτιτς στην Μλαντένοβιτς (vid)

Η Πέτρα Μάρτιτς κέρδισε με 2-0 σετ την Κριστίνα Μλαντένοβιτς στο οπεν της Wuhan στην Κίνα αλλά η είδηση δεν είναι αυτή!

Η κάμερα εστίασε σε μια απρεπή χειρονομία της Κροάτισσας προς την Μλαντένοβιτς η οποία έχει καταγωγή από την Σερβία αλλά παίζει για την Γαλλία.

Προφανώς και υπάρχει κόντρα μεταξύ τους αλλά ο λόγος δεν έχει γίνει γνωστός. Πάντως φέτος η Μάρτιτς έχει κερδίσει 3 φορές την Μλαντένοβιτς μέσα στο 2019 και είναι ήδη στους "16' στο τουρνουά.

I didnt believe it, but just checked and yes she did. Wow! pic.twitter.com/5D4NIMrbgQ

— Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) September 23, 2019