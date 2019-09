Laver Cup: Ο Ναδάλ πάει τουαλέτα με συνοδό τον Φέντερερ (vid)

Πολλές φορές συμβαίνει οι τενίστες να ... τρέχουν στην τουαλέτα σε ανάπαυλα κάποιου αγώνα ακόμη και στην διάρκεια του σετ.

Αυτό που συνέβη όμως στον αγώνα του Ναδάλ-Τσιτσιπά με τους Σοκ-Κύργιο στο Laver Cup έχει ιστορική... αξία.

Ο Ισπανός τενίστας θέλει να πάει στην τουαλέτα για την ανάγκη του στο τέλος του 2ου σετ το οποίο έχει κερδίσει μαζί με τον Στέφανο.

Δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεση του και αρχίζει και τρέχει... Μαζί του όμως τρέχει και ο Ρότζερ Φέντερερ για να τον συνοδεύσει...

Η κάμερα κατέγραψε τη σκηνή.

When you can't go to the toilet without your best friend... @RafaelNadal @rogerfederer #LaverCup pic.twitter.com/2M9UITZwYT

