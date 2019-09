Μποργκ: «Έχει το χάρισμα ο Τσιτσιπάς» (vid)

Την άποψη του για τον Στέφανο Τσιτσιπά και το μέλλον του στο τένις εξέφρασε ο Μπιορν Μποργκ.

Ο μύθος του τένις από την Σουηδία με τους 11 τίτλους Grand Slam είναι αρχηγός της ομάδας της Ευρώπης στο Laver Cup και μίλησε για τον παίκτη του!

Ο Μποργκ μεταξύ άλλων είπε ότι ο Τσιτσιπάς έχει την προσωπικότητα και το χάρισμα! «Η προσωπικότητα, το χάρισμα που έχει ως παίκτης είναι μεγάλη. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά», είπε μεταξύ άλλων ο Σουηδός.

@StefTsitsipas is making his #LaverCup debut tonight for #TeamEurope. And Captain Bjorn Borg thinks his electric style of play is suited for the event.

“The personality, the charisma he has as a player is great. I think he’s going to do very well.” pic.twitter.com/hEoB84KxIX

— Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019