Rogers Cup: «Μονομαχία» Τιμ - Μεντβέντεφ στα προημιτελικά (vids)

Για πρώτη φορά στην καριέρα τους προκρίθηκαν στους "8" στο Rogers Cup.

Για πρώτη φορά στην καριέρα τους θα παίξουν αντίπαλοι σε προημιτελικό στον Καναδά.

Ο Ντομινίκ Τιμ είχε μείνει πέρσι νωρίς εκτός από τον φιναλίστ Τσιτσιπά ενώ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε χάσει στους "16" από τον Ζβέρεφ.

Την Πέμπτη ο Τιμ (Νο4) κέρδισε με 7-6 (7), 6-4 τον Τσίλιτς σ' ένα ματς που δεν επέτρεψε στον αντίπαλο του να φτάσει σε μπρέικ (0/9) και πήρε το εισιτήριο για τους "8".

Λίγη ώρα αργότερα ο Μεντβέντεφ (Νο9) απέκλεισε με 6-3, 6-3 τον Γκαρίν και έτσι έδωσε ραντεβού την Παρασκευή με τον Τιμ.

Οι δυο τους έπαιξαν τελευταία φορά στον τελικό Barcelona Open το 2019 και ο Τιμ είχε επικρατήσει με 2-0 σετ.

Αυτός ήταν ο 2ος αγώνας και η 2η νίκη για τον Αυστριακό που είχε κερδίσει με 2-1 σετ τον Ρώσο στην Αγία Πετρούπολη το 2018.

He LOVES a hardcourt victory!@DaniilMedwed clinches his 23rd win on the surface this season, d. Cristian Garin 6-3 6-3.

The Russian meets @ThiemDomi in the last eight. pic.twitter.com/7tv2TdFYIR

— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2019