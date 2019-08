Δύσκολη απ' όλες τις απόψεις ήταν η πρεμιέρα του Ράφα Ναδάλ στο Rogers Cup.

Το Νο1 του ταμπλό και περσινός νικητής δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ντάνιελ Έβανς αλλά τον κέρδισε με 7-6 (6), 6-4 και θα είναι στον 3ο γύρο.

Ο αγώνας κράτησε 2 ώρες και είχε διακοπή άλλες 2 ώρες και πολλές μικρότερες λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ "έσβησε" δυο σετ πόιντ του πολύ καλού Βρετανού και στο 2ο δέχτηκε μπρέικ για το 3-3 αλλά έφτασε στο 4-3 με μπρέικ. Ο Ισπανός πιέστηκε αρκετά αλλά πήρε το σετ.

Στον 3ο γύρο θα παίξει με τον Αργεντίνο Γκουίντο Πέγια.

