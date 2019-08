Ο Κύργιος κερδίζει ξανά με ... οδηγίες από την εξέδρα (vid)

Η συνήθεια που έγινε... λατρεία.

Το έκανε στον προημιτελικό, το έκανε στον ημιτελικό με τον δικό μας Στέφανο Τσιτσιπά το έκανε όμως και στον τελικό.

Το παιχνίδι είχε στο τάι μπρέικ του 2ου σετ. Ο Κύργιος είναι μπροστά με 6-4 και θέλει έναν πόντο για να πάρει τον τίτλο απέναντι στον Μεντβέντεφ.

Πριν σερβίρει "τρέχει" πως στην εξέδρα και στην πρώτη σειρά βρίσκει μια ηλικιωμένη κυρία μαζί με τον σύζυγο της.

Την ρωτάει που θέλει να στείλει το μπαλάκι για να πάρει την κούπα! Ο σύζυγος μένει... άγαλμα και ρωτά την γυναίκα του για το περιστατικό.

Πριν προλάβει να καταλάβει ο Κύργιος έχει στείλει το μπαλάκι στο σημείο που του υπέδειξε η κυρία και τρέχει να την αγκαλιάσει...

King of D.C.

The moment @NickKyrgios claimed the @CitiOpen title... *with a little help from a fan* #CO19 pic.twitter.com/UaMwEQkoy9

— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019