Επική πρόκριση στα προημιτελικά του Masters της Ρώμης εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίζοντας με 6-4, 6-3 τον Φάμπιο Φονίνι μέσα στην έδρα του!

Ο Τσιτσιπάς δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ιταλό και θα συναντήσει με τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17:00, Cosmote Sport 6).

Οι δυο τους έχουν παίξει φέτος 2 φορές με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κερδίσει τον Ελβετό στον προημιτελικό του Australian Open αλλά τον Φέντερερ να τον νικά στον τελικό στο Ντουμπάι και να φτάνει στον 100ο τίτλο της καριέρας του.

Με τη νίκη του αυτή είναι πολύ κοντά στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης!

Εκτός από τον αγώνα του Φέντερερ με τον Τσιτσιπά θα παίξουν στα προημιτελικά ο Ναδάλ με τον Βερντάσκο, ο Τζόκοβιτς με τον Ντελ Πόρτο και ο Νισικόρι με τον Σβάρτσμαν.

Ο σπουδαίος αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς σαν να ξεκίνησε με φόρα από τη Μαδρίτη και έφτασε να προηγηθεί με 3-0 και 4-1.

Ο Ιταλός και με την βοήθεια του κόσμου, που έχει γεμίσει τις εξέρδες, και τον αποθεώνει με ένα σερί 3-0 ισοφαρίζει σε 4-4.

Ο Τσιτσιπάς με δυο συνεχόμενα γκέιμ κερδίζει με 6-4 το σετ.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος συνεχίζει να είναι σπουδαίος. Θα προηγηθεί με 2-0 αλλά ο Ιταλός θα μειώσει με μπρέικ σε 2-1 και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Με μπρέικ ο Έλληνας τενίστας κάνει το 4-2 και αφού υπερασπίστηκε το σερβίς του έφτασε στο 5-2.

Ο Ιταλός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και μειώνει σε 5-3. Τελικά ο Τσιτσιπάς πήρε το 9ο γκέιμ και έφτασε στη νίκη-πρόκριση.

Stef-tacular! @StefTsitsipas rounds out Rome's elite 8 with a 6-4 6-3 victory over Fabio Fognini at #ibi18 pic.twitter.com/MTQmoek4RL

— Tennis TV (@TennisTV) 16 Μαΐου 2019