Μαγική νύχτα.

Αυτό έγραψε στα ισπανικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από την επική νίκη-πρόκριση επί του Ράφα Ναδάλ στη Μαδρίτη.

Έγινε ο νεότερος τενίστας που τον κερδίζει και έγινε ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, έστω και για ένα βράδυ, αφού την Κυριακή έχει τελικό με τον Τζόκοβιτς.

Μαγική νύχτα με την υπογραφή του Στέφανου Τσιτσιπά.

Stefanos Tsitsipas wants to know...

Are you ready Caja Mágica? @StefTsitsipas @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/31emvnrWb5

— Tennis TV (@TennisTV) 11 Μαΐου 2019