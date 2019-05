Μετά από 3 χρόνια απουσίας ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε με το δεξί στο Madrid Open.

Αν και η χωμάτινη επιφάνεια δεν είναι η αδυναμία του ο "Βασιλιάς" κέρδισε με 6-2, 6-3 τον Ρισάρ Γκασκέ στον 2ο γύρο και είναι πλέον στους "16".

Ο αγώνας κράτησε 52'. Ο Φέντερερ είχε 28 winners και 20 αβίαστα και ο αντίπαλος του 10 και 12.

Αυτή είναι η 12η του παρουσία στο τουρνουά το οποίο και έχει κατακτήσει το 2006, το 2009 και το 2012.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μονφίς-Φούτσοβιτς.

