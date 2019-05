Για 2η φορά στην καριέρα της η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει σε τελικό σε τουρνουά της WTA.

Η Σάκκαρη κέρδισε με 6-4, 6-4 την Άλισον Βαν Ούιβατσκ στον ημιτελικό της Παρασκευής στο Ραμπάτ και το Σάββατο (17:00) θα παίξει κόντρα στην Τζοάνα Κόντα στον τελικό!

Η Κόντα κέρδισε με 6-2, 7-6(7) την Αυστραλέζα Άλια Τομλγιάνοβιτς.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας της στο Μαρόκο αλλά θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στην Βρετανίδα.

Οι δυο τους είχαν παίξει το 2017 στο Γουίμπλεντον (32) και η Κόντα είχε κερδίσει με 6-4, 6-1. Στον πιο πρόσφατο αγώνα τους στο Fed Cup στη Βρετανία η Κόντα κέρδισε με 2-1 σετ την Σάκκαρη.

Η Σάκκαρη είχε παίξει και στον τελικό του Σαν Χοσέ των ΗΠΑ στις 30/7/2018 αλλά δεν είχε κερδίσει τον τίτλο.

Ο σπουδαίος ημιτελικός

Η Σάκκαρη κέρδισε τον αγώνα σε 1.29' αλλά για να φτάσει έως εκεί ... ίδρωσε.

Στο 1ο σετ βρέθηκε πίσω με 0-2 και 1-3 αλλά ισοφάρισε σε 3-3. Η Βελγίδα με μπρέικ έκανε το 4-3 αλλά η Ελληνίδα με μπρέικ ισοφάρισε σε 4-4.

Πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα με 5-4 και έφτασε στο 6-4 και στο 1-0.

Στο 2ο σετ με μπρέικ η Σάκκαρη έφτασε στο 4-2 και στο 5-2! Η Βελγίδα με μπρέικ μειώνει σε 5-4 αλλά νέο μπρέικ της Μαρίας την οδηγεί στη νίκη και στον τελικό.