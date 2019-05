Το εισιτήριο για τους "8" του Estoril Open κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 20χρόνος τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4 του Αργεντίνου Γκουίντο Αντρεότζι σε 1.25' και θα είναι και αυτή τη χρονιά στα προημιτελικά του τουρνουά 250 της Πορτογαλίας.

Ο Τσιτσιπάς θ' αντιμετωπίσει στο δρόμο για τα ημιτελικά τον Πορτογάλο Ζοάο Ντομίνγκεζ που είναι στο Νο214 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά στους "32" είχε αποκλείσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Top seed through!@StefTsitsipas is off and running in Estoril - beating Andreozzi 6-3 6-4 in windy conditions #EstorilOpen pic.twitter.com/9JYUQu98o6

— Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2019