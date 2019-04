Η επέλαση του Μεντβέντεφ στο χώμα της Βαρκελώνης (vid)

Η επέλαση του Ρώσου Ντανίλ Μεντβέντεφ στο... χώμα συνεχίζεται και στη Βαρκελώνη.

Μετά από το Masters του Μόντε Κάρλο όπου απέκλεισε τον Τσιτσιπά (Νο8) και τον Τζόκοβιτς (Νο1) και έφτασε έως τα ημιτελικά ο Ρώσος πανηγύρισε το Μεγάλο Σάββατο σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Bracelona Open.

Στον ημιτελικό απέκλεισε με 6-4, 3-6, 7-5 τον Κέι Νισικόρι ο οποίος έχει τρεις παρουσίες σε τελικούς και δυο κούπες στο τουρνουά.

Ο 23χρόνος συνεχίζει την σπουδαία του πορεία στο χώμα και θα διεκδικήσει την Κυριακή του Πάσχα κόντρα στον νικητή του αγώνα Ναδάλ-Τιμ τον τίτλο ο οποίος θα είναι ο 5ος της καριέρας του και ο 2ος για φέτος αφού είχε κερδίσει και το Sofia Open.

Ο Μεντβέντεφ που είναι στο Νο14 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε το Νο7 και συνεχίζει...

Daniil Medvedev has done it!

25th win of 2019

First Barcelona final

The Russian defeats two-time champion Kei Nishikori 6-4 3-6 7-5.

@bcnopenbs pic.twitter.com/r96YPnaCs0

— Tennis TV (@TennisTV) 27 Απριλίου 2019