«Βασίλισσα» στο Τσάρλεστον η Κις (vid)

Η Μάντισον Κις ήταν η μεγάλη νικήτρια του Volvo Cup που διεξήχθη στο Τσάρλεστον των ΗΠΑ.

Η Αμερικανίδα τενίστρια που θ' ανέβει στο Νο14 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 7-6 (5), 6-3 την Καρολίν Βοζνιάκι στον τελικό της Κυριακής και μετά από 2 χρόνια κατέκτησε τίτλο. Αυτός είναι ο 4ος τίτλος στην καριέρα της όπου έχει φτάσει έως το Νο7.

Στο τουρνουά είχε εξαιρετική πορεία η Μαρία Σάκκαρη η οποία έφτασε έως τους '8" και αποκλείστηκε από την φιναλίστ, Καρολίν Βοζνιάκι.

