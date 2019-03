Στον... αέρα του Miami σήκωσε το ... τρόπαιο από το 4ο Miami Open που κέρδισε το βράδυ της Κυριακής (31/3) ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο "Βασιλιάς" με τους 101 τίτλους έχει πλέον 28 σε Masters με εκείνο στο Σινσινάτι να είναι στην κορυφή με 7 και ν' ακολουθεί η Μαδρίτη με 6. Πρώτος στην κατάταξη των τίτλων σε Masters είναι ο Ναδάλ με 33 και ακολουθεί ο Τζόκοβιτς με 32.

Για την ιστορία στην Αμερική ο Φέντερερ έχει κερδίσει 18 από τους 28 τίτλους. Αναλυτικά τα Masters που έχει κερδίσει ο Ελβετός:

Indian Wells (5): 2004, 2005, 2006, 2012, 2017

Miami Open (4): 2005, 2006, 2017, 2019

Madrid Open (6): 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2012.

Canadian Open (2): 2004, 2006.

Cincinnati Masters (7): 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015.

Shanghai Masters (3): 2006, 2013, 2017.

Paris Masters (1): 2011.

