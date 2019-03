Με συνοπτικές διαδικασίες και με διάθεση αλλά και φόρμα εφήβου ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε για 5η φορά στην καριέρα του στον τελικό του Miami Open και την Κυριακή κόντρα στον Τζον Ίσνερ θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο του.

Το διαβατήριο του Ελβετού γράφει πως είναι γεννημένος το 1981 μα εκείνος στον ημιτελικό απέναντι στον νεαρό Ντένις Σαποβάλοβ έκανε... μαγικά με τους θεατές να τον χειροκροτούν όρθιοι σε κάθε ευκαιρία.

Το παιχνίδι τους είχε πολλές σπουδαίες στιγμές και ο Φέντερερ κέρδισε με 6-2,6-4.

Για 154η φορά σε τελικό!

Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο 154ος για τον Φέντερερ στο Tour. Ο Ελβετός έχει κερδίσει 100 τίτλους ενώ έχει και 53 χαμένους τελικούς στην τεράστια καριέρα του.

Στο Miami Open κέρδισε για τελευταία φορά τον τίτλο το 2017 και στον τελικό θ' αντιμετωπίσει τον άνθρωπο τον διαδέχτηκε στην κορυφή το 2018.

Ο Ελβετός και ο Αμερικανός δεν έχουν συναντηθεί ξανά σε τελικό αλλά έχουν παίξει 7 φορές με τον Φέντερερ να έχει 5 νίκες.

Ο 37χρόνος θα παίξει στο 2ο συνεχόμενο του τελικό σε Masters το 2019 αφού είχε αγωνιστεί και στο πρώτο της χρονιάς στην Καλιφόρνια (Indian Wells).

HOW?!@rogerfederer's hands are out of this world#MiamiOpen pic.twitter.com/BU7g6zJwvj

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2019