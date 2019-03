Στα 38 του χρόνια παίζει σαν έφηβος και συνεχίζει να κερδίζει... Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει βαλθεί να ... τρελάνει κόσμο και στο Miami Open.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε με 6-0 (!), 6-4 τον Κέβιν Άντερσον στον προημιτελικό και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Εκεί θ'΄αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Ντένις Σαποβάλοβ ο οποίος μετά από τον Τσιτσιπά, άφησε εκτός και τον Τιαφό κερδίζοντας τον με 7-6, 6-4, 6-2.

Στον άλλο ημιτελικό ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (29.3) θα παίξουν ο περσινός νικητής του τουρνουά Τζον Ίσνερ και το παιδί θαύμα ο Φελίξ Αλιασίμ ο οποίος στα 18 του είναι για πρώτη φορά σε τετράδα σε Masters!

See you in the semi-finals @rogerfederer #MiamiOpen pic.twitter.com/xae734y2B4

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2019