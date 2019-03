Για 39η φορά στην ιστορία τους στο Tour θα βρεθούν αντιμέτωποι ο Ραφαέλ Ναδάλ και ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ισπανός κέρδισε με 7-6 (2), 7-6 (2) τον Χατσάνοφ μετά από 2 ώρες και 16 λεπτά στον προημιτελικό του Indian Wells και εξασφάλισε μια θέση στον ημιτελικό εκεί όπου θ' αντιμετωπίσει τον Ελβετό.

Στην αρχή του 2ου σετ ο Ναδάλ ζήτησε την βοήθεια του ιατρού και έδειξε πως έχει έντονους πόνους στο δεξί του γόνατο. Τελικά συνέχισε τον αγώνα και κέρδισε!

Ο Φέντερερ θα παλέψει να προκριθεί στον τελικό για να διεκδικήσει το 6ο τρόπαιο του στην Καλιφόρνια και ο Ναδάλ θέλει να είναι για ν΄αγωνιστεί για το καρέ.

Η "μάχη" τους αυτή θα είναι η 39η! Στους 38 αγώνες που έχουν προηγηθεί ο Ναδάλ έχει 23 νίκες και ο Φέντερερ 15.

Η τελευταία τους συνάντηση ήταν στον τελικό του Masters της Σανγκάη του 2017 με τον Ελβετό να κερδίζει με 6-4,6-3. Στο Indian Wells έπαιξαν για τελευταία φορά επίσης το 2017 με τον Φέντερερ να νικά με 6-2, 6-3 στη φάση των "16".

Σε ημιτελικό στο Indian Wells είχαν παίξει και το 2012 με τον Φέντερερ να είναι ο νικητής με 6-3, 6-4. Συνολικά στο Indian Wells έχουν βρεθεί αντίπαλοι 3 φορές με τον Ναδάλ να κερδίζει μόνο στον προημιτελικό του 2013 με 6-4, 6-2.

Η πρώτη τους "μάχη" ήταν το 2004 στο Μαϊάμι με τον Ναδάλ να κερδίζει με 6-3, 6-3.

Ο αγώνας τους θα διεξαχθεί το Σάββατο (16/3, 22:00) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6. Στον άλλο ημιτελικό θα κοντραριστούν οι Τιμ-Ράονιτς.

