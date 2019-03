Για 5η φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίζοντας με 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4) τον Γκαέλ Μονφίς στον ημιτελικό του Ντουμπάι προκρίθηκε σε τελικό στο Tour!

Με ανατροπή ο Έλληνας τενίστας άφησε εκτός συνέχειας τον Γάλλο και κέρδισε με την είσοδο του στον τελικό και μια θέση στο top-10 του κόσμου στην κατάταξη που θ' ανακοινωθεί επίσημα την Δευτέρα (4/3).

Ο 20χρόνος Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία του τένις και θα διεκδικήσει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) κόντρα στον νικητή του αγώνα Φέντερερ-Τσόριτς τον 3ο τίτλο της καριέρας του.

Ο σπουδαίος Έλληνας τενίστας έχει παίξει έως σήμερα στον τελικό της Βαρκελώνης, του Τορόντο, της Στοκχόλμης, της Μασσαλίας και το Σάββατο θα είναι και στον τελικό στο Ντουμπάι. Από τους 4 τελικούς έχει κερδίσει τους 2 σε Μασσαλία και Στοκχόλμη και έχει χάσει σε Τορόντο και Βαρκελώνη από τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Έχοντας εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη δεκάδα ο Τσιτσιπάς εάν το απόγευμα του Σαββάτου είναι νικητής στον τελικό θ' ανέβει στην 9η θέση.

Ιδανικό ξεκίνημα και ανώμαλη προσγείωση

Το παιχνίδι με τον Μονφίς που έφτασε σχεδόν στις 3 ώρες ήταν ... χορταστικό και είχε ωραίο φινάλε για την Ελλάδα. Ο Μονφις προηγήθηκε με 1-0 αλλά ο Έλληνας τενίστας πήρε δυο σετ στο τάι μπρέικ, πήρε ρεβάνς για την φετινή του ήττα στη Σόφια και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη.

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο γκέιμ αλλά έκανε με μπρέικ το 2-0 και συνέχισε δυνατά για το 3-0 ανεβάζοντας συνεχώς την απόδοση του.

Ο Γάλλος κατακτά εύκολα το 4ο γκέιμ και μετά από 15' μειώνει σε 3-1 και παίζοντας εκπληκτικά στο 5ο φτάνει στο 3-2. Ο Γκαέλ δεν σταματά εκεί και με φοβερούς πόντους ισοφαρίζει σε 3-3!

Η επέλαση του Μονφίς συνεχίστηκε, φτάνει στο μπρέικ (3-4) και στο 3-5. Στο 9 γκέιμ και ο Μονφίς θα προηγηθεί με 30-0 ο Στέφανος κάνει μεγάλη προσπάθεια και μειώνει σε 4-5. Ο Τσιτσιπάς δεν άντεξε στην πίεση και έχασε το γκέιμ και το σετ με 6-4.

Ζωντανός στο τάι μπρέικ

Στο 2ο σετ αν και ο Γκαέλ ξεκίνησε δυνατά και απείλησε με μπρέικ ο Τσιτσιπάς είχε την ψυχραιμία και έκανε το 1-0 σβήνοντας δυο μπρέικ πόιντ.

Ο Έλληνας αν και είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, ο Γάλλος έφτασε στο 1-1 και στο μπρέικ (1-2). Συνεχίζει δυνατά ο Γάλλος για το 1-3 αλλά ο Τσιτσιπάς με άνεση κάνει το 2-3 και είναι ξανά στο παιχνίδι. Ο Τσιτσιπάς παίρνει πίσω το μπρέικ και ισοφαρίζει σε 3-3 και κάνει το 4-3 έχοντας 3 γκέιμ στη σειρά. Ο Γάλλος όμως "απαντά" άμεσα και ισφαρίζει.

Ο 20χρόνος φτάνει πρώτος στο 5ο κερδισμένο γκέιμ (5-4) και βάζει δύσκολα στον αντίπαλο του. Ισοφαρίζει σε 5-5 ο Γάλλος μετά από ένα τρομερό γκέιμ, και ο Τσιτσιπάς κάνει το 6-5.

Ο Γάλλος έχει 40-0 στο 12ο, ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 40-40 αλλά ο Μονφίς οδηγεί το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς κάνει το 4-2 και έφτασε στη νίκη κυρίως με τα λάθη του Μονφίνς.

Αποφασισμένος να φτάσει έως το τέλος

Στο 3ο σετ ο Στέφανος φτάνει στο μπρέικ ποιντ αλλά χάνει το 1ο γκέιμ από τον Γάλλο. Ισοφαρίζει σε 1-1 αλλά ο Μονφίς με ρίσκο κάνει το 1-2. Ο Τσιτσιπάς με άνεση ισοφαρίζει σε 2-2 και ο Γάλλος επιστρέφει με 2-3.

Με όπλο το δυνατό του σερβίς ο Έλληνας ισοφαρίζει σε 3-3. Ο Μονφις ρισκάρει και φτάνει στο 3-4 αλλά ο αντίπαλος του με μεγάλη δυσκολία κάνει το 4-4!

Ο Γάλλος επιστρέφει με 5-4. Ο Τσιτσιπάς κάνει το 40-0, ο Μονφις μειώνει σε 40-15 αλλά ο αντίπαλος του κλείνει το γκέιμ και 5-5. Ο Γάλλος χωρίς να δώσει πόντο στον Έλληνα φτάνει στο 5-6.

Η μεγάλη επιστροφή του Τσιτσιπά είναι γεγονός. Ισοφαρίζει σε 6-6 και στέλνει το παιχνίδι στο τάι μπρεικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς παίρνει... κεφάλι με 3-1 και 4-2 και παρά την πιέση που δέχεται παίρνει το τάι μπρέικ και το σετ.



Epic (n): an exceptionally long and arduous task or activity.@StefTsitsipas prevails in over three hours to storm into both the Dubai final AND the Top 10 #DDFTennis pic.twitter.com/JkwHu5zAuf

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019