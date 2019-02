Στον 3ο γύρο (προημιτελικά) του Open 13 που διεξάγεται στη Μασσαλία προκρίθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20.2) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 6-4, 6-2 τον Πολωνό Χούμπερτ Χουρκάτς και συνεχίζει στο τουρνουά!

Στα προημιτελικά ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σεργκέι Στακόφσκι - Γκρεγκουάρ Μπαρέρ.

Περισσότερα σε λίγο

Thanks for flying Air Stef @StefTsitsipas pic.twitter.com/zbeExMzKt5

hour needed for theseed.

Stefanos Tsitsipas blazes past Hubert Hurkacz 6-4 6-2 to advance to the @Open13 quarterfinals. pic.twitter.com/A2v5GH4qAq

— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2019