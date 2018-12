Τσιτσιπάς: «Είναι πιο κοντά απ' ότι νομίζετε η γαλλική επανάσταση» (pic)

Θέση για σφοδρά επεισόδια που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι ανάμεσα στις Δυνάμεις Ασφαλείας και τα "κίτρινα γιλέκα" πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 20χρόνος Έλληνας τενίστας έγραψε σε tweet του: «Η γαλλική επανάσταση είναι πιο κοντά από ό,τι μπορεί να νομίζετε. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια το απόγευμα. Είδα εκνευρισμό και οργή στα μάτια του κόσμου».

Ο κόσμος αντέδρασε και θετικά και αρνητικά αλλά οι περισσότεροι μίλησαν με καλά λόγια για τον νεαρό που παίρνει θέση!

The French revolution is closer than you might think. I saw it with my own eyes this afternoon, I saw frustration and anger in people’s eyes.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 1 Δεκεμβρίου 2018