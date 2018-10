Τσιτσιπάς: «Συμφωνώ, απαράδεκτο το περιστατικό με το ballkid» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τράβηξε με νεύρο τη ρακέτα του από ένα κοριτσάκι και η κίνησή του πήρε έκταση στα social media.

Ο ίδιος αναγνώρισε το λάθος του. Συγκεκριμένα, απολογήθηκε γράφοντας χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο twitter:

«Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είχα τίποτα με το ball kid. Απλά ήθελα την ρακέτα μου έτοιμη για να παίξω. Τίποτα περισσότερο απ' αυτό. Απολογούμαι για τις πράξεις μου».

I totally agree that this is unacceptable.

I had nothing against the ball kid.

I just wanted my racket ready for play.

Nothing more than that.

I apologize for my actions.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) October 27, 2018