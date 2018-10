Τσιτσιπάς express στον τελικό της Στοκχόλμης! (vids)

Στον τρίτο τελικό της καριέρας του σε ΑΤΡ τουρνουά προκρίθηκε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, με σπουδαία εμφάνιση σε βάρος του Νο2 του ταμπλό στην Στοκχόλμη Φάμπιο Φονίνι.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε μόλις 71 λεπτά για να επικρατήσει εύκολα του Ιταλού με 6-3, 6-2 και αύριο θα αγωνιστεί στον τελικό, που θα ο πρώτος του “Στεφ” σε διοργάνωση της σειράς ΑΤP 250.

O 20χρονος τενίστας έχει παίξει σε τελικό στο 500αρι τουρνουά της Βαρκελώνης και στο 1000ρι τουρνουά του Καναδά, στους οποίους έχει χάσει. Πλέον, όμως, δείχνει έτοιμος για την πρώτη νίκη του που θα του αποφέρει τον 109.310 ευρώ.

First time #SthlmOpen and first final here. Big congratulations to @StefTsitsipas winning 6-3 6-2 vs. @fabiofogna ! pic.twitter.com/JGXuxYaYOm

First set goes to @StefTsitsipas. One break was enough vs. @fabiofogna. #sthlmopen pic.twitter.com/HhiDjuqJY6

— Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) October 20, 2018