Ο Τζόκοβιτς θριάμβευσε στην Σαγκάη! (vids)

Ο Σέρβος πρωταθλητής, που θα ανέβει στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο 3 που είναι τώρα, κατέκτησε το Masters 1000 που φιλοξενήθηκε στην Σανγκάη, επικρατώντας στον τελικό του Κροάτη, Μπόρα Τσόριτς με 6-3, 6-4 μετά από 1 ώρα και 37 λεπτά.

O Tζόκοβιτς έφτασε μια ανάσα από τον Ράφαελ Ναδάλ, τόσο στις κατακτήσεις Masters τροπαίων, με τον Σέρβο να ανεβαίνει σήμερα στις 32, και τον Ισπανό να έχει 33, όσο και στην παγκόσμια κατάταξη της ΑΤΡ, μειώνοντας την διαφορά του από τον πρωτοπόρο Ράφα, στους 215 πόντους!

Και όπως αποδεικνύει περίτρανα, ο Τζόκοβιτς αφήνει οριστικά πίσω του την αγωνιστική κάμψη του 2017, τους τραυματισμούς και την χειρουργική επέμβαση, καθώς εφέτος κατέκτησε το Γουίμπλεντον και το US Open, έχοντας πλέον ως αποκλειστικό στόχο την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μέχρι το τέλος της χρονιάς.