Ο Φέντερερ απέναντι στον Τζόκοβιτς (vid)

Μια τεράστια μάχη έρχεται στον τελικό του Western & Southern Open, όπου ο Ρότζερ Φέντερερ θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αυτό γιατί ο πρώτος απέκλεισε τον Νταβίντ Γκοφέν, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεύτερο σετ κι ενώ ήδη ο Τζόκοβιτς είχε κάνει το 1-0 σετ. Με το τέλος του πρώτου σετ, ζήτησε την βοήθεια από το ιατρικό τιμ κι φάνηκε να έχει πρόβλημα στον ώμο, ένα πρόβλημα όμως που δεν άφησε να τον σταματήσει...

Ωστόσο, μετά από δύο games δεν άντεξε κι αποχώρησε δίνοντας κάπως έτσι μια εύκολη πρόκριση στον Φέντερερ.

Το βράδυ της Κυριακής λοιπόν, θα δούμε στον τελικό του Σινσινάτι Τζόκοβιτς εναντίον Φέντερερ για 46η φορά στην καριέρα τους, με τον Σέρβο να προηγείται με 23-22 στις νίκες.

Θυμίζουμε, πως ο Τζόκοβιτς θέλει πάση θυσία αυτό τον τίτλο, ώστε να πετύχει το Career Golden Masters, ενώ ο Φέντερερ κυνηγά τον 8ο τίτλο του στο συγκεκριμένο τουρνουά.

8 trips to the #CincyTennis final?

97 straight service holds in Cincinnati? @rogerfederer heads into the final in FINE FORM.

Get well soon @David__Goffin pic.twitter.com/y66wSKdf9t

— Tennis TV (@TennisTV) 19 Αυγούστου 2018