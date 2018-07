Στην κορυφή ξανά ο Νόλε! (pics & vid)

Όποιος παρακολουθούσε τα δυο πρώτα σετ, θα μπορούσε εύκολα να καταλάβει την υστέρηση του Άντερσον και την αδυναμία του, μετά την υπερπροσπάθεια του ημιτελικού απέναντι στον Ίσνερ, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα. Θα έβλεπε όμως επίσης και τους λόγους για τους οποίους ο Τζόκοβιτς ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην κορυφή, ερχόμενος μάλιστα από τη χαμηλότερη θέση στην κατάταξη (Νο.21), μετά τον Γκαούντιο το 2004 (Νο.44).

Ακόμη κι όταν δυσκολεύτηκε στο τρίτο σετ, όταν ο Νοτιοαφρικανός μπήκε στο κορτ έτοιμος να σταματήσει τα πάμπολλα αβίαστα λάθη και να χρησιμοποιήσει όλα του τα «όπλα», ο τίτλος δεν μπορούσε να ξεφύγει από τα χέρια του Σέρβου, που «δραπέτευσε» από τη δύσκολη θέση πολλές φορές, για να πάρει τη νίκη στο τάι μπρέικ και να πανηγυρίσει έξαλλα την επιστροφή του στην κορυφή του παγκόσμιου τένις!

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Τα λάθη του Άντερσον έφεραν το break για τον Σέρβο από το πρώτο κιόλας game. Οι άσοι του Νο.8 της κατάταξης ήταν λίγοι, οι μπάλες στο άουτ ή στο φιλέ πολλές και γρήγορα φάνηκε πως θα ήταν θέμα χρόνου να πανηγυρίσει ο «Τζόκερ». Ο Άντερσον βρέθηκε πίσω με 0-2, μείωσε σε 1-2, όμως είδε τον αντίπαλό του να μην κάνει τίποτα λιγότερο απ' όσα έπρεπε για να φτάσει στο 1-5. Εκεί «απάντησε» με άσο ο 32χρονος Νοτιοαφρικανός για να κάνει το 2-5, πριν ο Σέρβος κάνει δεύτερο break και πάρει το σετ.

Στο δεύτερο σετ, τίποτα δεν φάνηκε να αλλάζει. Εύκολα τα δυο πρώτα games πήγαν στα χέρια του, πριν ο Άντερσον μειώσει σε 1-2. Από κει στο 1-5, σε μια εξέλιξη-«καρμπόν» με το πρώτο σετ. Ο Νοτιοαφρικανός μείωσε, αλλά ο Σέρβος πήρε και το έκτο δικό του για το 0-2 και το τεράστιο προβάδισμα για τον τίτλο.

