Ο Ναδάλ άντεξε και κέρδισε! (vid)

Οι Ραφαέλ Ναδάλ και Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο πρωταγωνίστησαν σε ένα τρομερό ματς τένις διάρκειας πέντε ωρών. Εν τέλει ο ανεπανάληπτος Ραφαέλ Ναδάλ άντεξε σε ένα επικό παιχνίδι για να νικήσει τον Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο, με 7-5, 6-7(7), 4-6, 6-4, 6-4. Ο Ράφα Ναδάλ ως νικητής φτάνει στα ημιτελικά του Wimbledon για πρώτη φορά μετά το 2011 και πλέον βλέπει ορατό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει το ασύλληπτο κατόρθωμα του double Ρολάν Γκαρός-Wimbledon κάτι που κατάφερε το 2008 και το 2010! Στα του αγώνα ένα χρυσό break έδωσε το κομβικό σετ στον Ναδάλ που ήταν εξαιρετικός και στα δικά του service games & και έστειλε τελικά τον αγώνα σε πέμπτο σετ που ήταν μακράν και το καλύτερο…

The victor and the vanquished. Sportsmanship at its finest.

After four hours and 47 minutes of pure theatre, @RafaelNadal shares a touching embrace with Juan Martin del Potro #Wimbledon pic.twitter.com/TykAQAPReH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2018