Εύκολη πρόκριση Ναδάλ (vid)

Ο Ισραηλινός προσπάθησε να απειλήσει τον Ναδάλ και στο πρώτο σετ το σκορ έφτασε στο 3-3 αλλά τότε το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη... πάτησε γκάζι και 17 συνεχόμενους πόντους, όχι μόνο πήρε το σετ, αλλά έθεσε και τις βάσεις για την κατάκτηση του επόμενου.

Αυτή ήταν η 13η συνεχόμενη νίκη του Ισπανού που φυσικά θέλει να κατακτήσει για τρίτη φορά το βρετανικό Οπεν, μετά το 2008 και το 2010.

The first step to an 18th Grand Slam title…@RafaelNadal is through to the second round of #Wimbledon with a 6-3, 6-3, 6-2 victory over Dudi Sela pic.twitter.com/2OiHXNxSaO

— Wimbledon (@Wimbledon) 3 Ιουλίου 2018