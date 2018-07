Με το δεξί και με νέα εταιρεία ο Φέντερερ (pics + vid)

Ο Φέντερερ δεν είχε πρόβλημα κόντρα στον Ντούσαν Λάγιοβιτς και τον νίκησε εύκολα με το επιβλητικό 6-1, 6-3, 6-4. Παράλληλα, ο διάσημος Ελβετός τενίστας, επιβεβαίωσε τις φήμες ότι άλλαξε εταιρεία και άφησε τη NIKE μετά από 24 χρόνια συνεργασίας, όταν εμφανίστηκε στον πρώτο του αγώνα στο Γουϊμπλεντον με ρούχα της βρετανικής Uniqlo.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, ο Φέντερερ θα πάρει 300 εκατομμύρια δολάρια για να φορά τα ρούχα της συγκεκριμένης φίρμας μέχρι το 2028. δηλαδή ακόμα και μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, καθώς θα συνεχίσει να είναι ο πρεσβευτής της!

Ορίστε και η ανακοίνωση της εταιρείας:

UNIQLO is honoured to welcome Roger Federer as our new Global Brand Ambassador!#UniqloRF #Uniqlo #LifeWear #RogerFederer #Wimbledon pic.twitter.com/Xn4R4H4GVV

— UNIQLO UK (@UNIQLO_UK) 2 Ιουλίου 2018