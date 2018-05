Πρόκριση και ρεκόρ όλων των εποχών ο Ναδάλ (vid)

Ενα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του Masters 1000 της Μαδρίτης έκανε ο αριστερόχειρας από την Μαγιόρκα, ο οποίος νίκησε με 6-3, 6-4 τον Αργεντινό και ξεσκόνισε ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1984. Ο Ναδάλ κατέκτησε το 50ό διαδοχικό σετ στην κόκκινη επιφάνεια και άφησε για πάντα πίσω την επίδοση του Τζον ΜακΕνρο που είχε 49 σερί και κρατούσε από το 1984. Ο Ισπανός χρειάστηκε να... ιδρώσει και 1 ώρα και 44 λεπτά για να νικήσει τον σκληρό και σταθερό, Σβάρτσμαν, όμως ένα break σε κάθε σετ ήταν αρκετό για τον 31χρονο για να περάσει και αυτός στα προημιτελικά του τουρνουά της πατρίδας του. Επόμενος αντίπαλος του Ράφα - που έφτασε τις 21 σερί νίκες στο χώμα - είναι Ντόμινικ Τιμ.

*Ο Ναδάλ είναι κάτοχος του μεγαλύτερου σερί νικών σε οποιαδήποτε επιφάνεια, κάνοντας 81 διαδοχικές στο χώμα το διάστημα 2005-07.

The King of Clay reigns supreme

straight sets on clay - the longest streak on any surface in @atpworldtour history

Congratulations, @RafaelNadal! pic.twitter.com/7YdAr5Jvjj

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2018