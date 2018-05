Ο Βερντάσκο τις έχει 500! (vid)

Ο 34χρονος Ισπανός επιβλήθηκε εντός έδρας του Ιταλού με 7-5, 6-4 και εξασφάλισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Εκτός αυτού, ο αριστερόχειρας έγινε ο 9ος τενίστας που είναι εν ενεργεία και φτάνει τις 500 νίκες καριέρας μετά τους Φέντερερ [1.149], Ναδάλ [889], Τζόκοβιτς [789], Φερέρ (724), Μάρεϊ [655], Μπέρντιχ [626], Ρομπρέδο (533), Γκασκέ (501). Επίσης, ο Βερδάσκο έγινε ο 6ος Ισπανός που μπαίνει στη λίστα ύστερα από τους Ναδάλ, Φερέρ [724], Οράντες [641], Μογιά [575], Ρομπρέδο [533]. Γενικά έγινε ο Νο48 όλων των εποχών που το καταφέρνει. Επόμενος αντίπαλος στο τουρνουά της Μαδρίτης θα είναι ο Αργεντινός, Λεονάρντο Μάγιερ.

"A magical moment in the Caja Mágica!"@FerVerdasco joins an exclusive club of players with 500 @ATPWorldTour wins - and in his home town too #MMOPEN pic.twitter.com/gJZIOYaLjs

— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2018