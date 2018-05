Πρόκριση για Τζόκοβιτς (vids)

Ο δύο φορές κάτοχος του τίτλου στην Ισπανική πρωτεύουσα πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει τελευταία να βρεθεί στο γνωστό του επίπεδο και πέταξε εκτός συνέχειας τον Ιάπωνα, Νο20 στον κόσμο, τον οποίο μετά τα ημιτελικά του US Open του 2014, έχει νικήσει πλέον 11 σερί φορές. Για τον Νόλε ήταν η πρώτη νίκη του 2018 σε βάρος παίκτη top-20, με τον Σέρβο να χρειάζεται δύο ώρες για να κάμψει την αντίσταση του Νισικόρι, ο οποίος πριν δύο εβδομάδες ήταν φιναλίστ στο 1.000άρι του Μόντε Κάρλο. Σε ένα κλειστό ματς, ο 30χρονος, κάτοχος 12 Grand Slam τίτλων, ήταν ψύχραιμος στις κρίσιμες στιγμές και σβήνοντας τα 5 από τα 6 break-points που αντιμετώπισε έφτασε στην straight-sets νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

