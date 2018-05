Εκτός τελικού ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο Τσιτσιπάς πήγε... τρένο μέχρι τα ημιτελικά, κάνοντας μεγάλες εμφανίσεις, όμως έχασε στις λεπτομέρειες στον ημιτελικό του Όπεν του Εστορίλ από τον Ζοάο Σόουζα. Ο νικητής ήταν σαν να παίζει... εντός έδρας και μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να επικρατήσει στο πρώτο σετ με 6-4. Η απάντηση του Έλληνα πρωταθλητή ήταν άμεση.

Ο Τσιτσιπάς δεν έδειξε να επηρεάζεται καθόλου από την απώλεια του πρώτου σετ και μπήκε με τρομερή ενέργεια, κάνοντας 5-0 σερί στα γκέιμς. Ο Σόουζα μείωσε, όμως ο Τσιτσιπάς έκανε το 6-1 και ισοφάρισε το ματς.

Το τρίτο σετ πήγε στο τάι μπρέικ, αφού κανείς από τους δύο αντιπάλους δεν κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του άλλου. Εκεί, ο Σόουζα πήρε τη νίκη με 7-4 και ο Τσιτσιπάς πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στη Μαδρίτη.

MORE HISTORY. João Sousa d. Stefanos Tsitsipas 4-6, 6-1, 7-6(4) and is the second ever Portuguese to reach and ATP Final in Portuguese soil, first ever in this new venue.

His 10th career ATP final pic.twitter.com/9mnVwkrWP0

— José Morgado (@josemorgado) May 5, 2018