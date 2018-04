Οι ομάδες για το Fed Cup

Πρόκειται για τους αγώνες του Group II του FedCup που θα διεξαχθούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τατόι Club από τις 18 έως τις 21 Απριλίου, με τη συμμετοχή των Εθνικών ομάδων της Ελλάδας, της Δανίας, της Νορβηγίας, του Λουξεμβούργου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Μολδαβίας και της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Ο κάπτεν της Εθνικής ομάδας, Τάσος Μπαβέλας θα έχει στη διάθεση του την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη, καθώς και τις Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, Ελένη Κορδολαίμη και Εμμανουέλα Αντωνάκη.

Η νικήτρια του φετινού Αυστραλιανού Όπεν, η 27χρονη Καρολίν Βοζνιάκι που βρίσκεται στη 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Δανίας για άνοδο στο Group I.

Έως τώρα, τα ρόστερ των πιθανών αντιπάλων της Εθνικής Ελλάδας διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΑΝΙΑ: Karen Barritza, No 556, 25 ετών, Emilie Francati, No 636, 20 ετών, Clara Tauson, No 734, 15 ετών, Maria Jespersen, 26 ετών. Captain: Jens-Anker Andersen.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Ulrikke Eikeri, No 216, 25 ετών, Melanie Stokke, No 263, 21 ετών, Malene Helgo, Νο 750, 18 ετών, Astrid Wanja Brune Olsen, 18 ετών. Captain: Robert Gustafsson.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Mandy Minella, No 297, 32 ετών, Eleonora Molinaro, No 496, 17 ετών, Claudine Schaul, 34 ετών, Tiffany Cornelius, 29 ετών. Captain: Anne Kremer.

ΙΣΡΑΗΛ: Julia Glushko, No 299, 28 ετών, Vlada Ekshibarova, No 403, 29 ετών, Lina Glushko, No 1091, 18 ετών, Shavit Kimchi. Captain: Tzipora Hirsh-Obziler.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Sandra Samir No 386, 20 ετών, Doan Abo Habaga, 21 ετών, Rana Sherif Ahmed, 23 ετών, Lamis Alhussein Abdel Aziz, No 913, 19 ετών, Captain: Mohamed-Wafa Ramadan.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Vlada Medvedcova, Julia Helbet, Νο 1279 στα διπλά, 29 ετών, Arina Gamretkaia, Captain: Olga Cosic

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: Dea Herdzelas, Νο 382, 21 ετών, Jelena Simic, Νο 553, 26 ετών, Nefisa Berberovic, No 848, 18 ετών, Anita Husaric, No 352 στα διπλά, 23 ετών. Captain: Vojin Sukalo.