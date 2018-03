Μέσα σε 49' και 30'' ο Νικ Κύργιος Νίκησε εύκολα τον Σέρβο Ντούσαν Λάγιοβιτς με 6-4, 6-1 και πέρασε στην επόμενη φάση του ATP Masters του Μαϊάμι.

Επόμενος αντίπαλός του ο Ιταλός Φάμπιο Φονίνι, ο οποίος πέρασε το εμπόδιο του Ισπανού Νίκολα Κουν.

49 minutes...@NickKyrgios eases himself back into match play nice and quickly. 6-4 6-1 over Lajovic.#MiamiOpen pic.twitter.com/SfyCesWrrA

— Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2018