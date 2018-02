Φέντερερ: «Ανυπομονώ να σταματήσω»

«Πήρα μια γεύση, όταν έμεινα εκτός αγώνων για 6 συνεχόμενους μήνες το 2016, για το πως θα είναι. Το απόλαυσα αρκετά, δεν είχα πρόγραμμα, έμενα περισσότερο καιρό στο σπίτι και φυσικά θα ήθελα να δουλέψω περισσότερο στο ίδρυμά μου.

Θέλω επίσης να περνάω περισσότερο χρόνο στην Ελβετία, να βοηθήσω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σ' ένα πιο φυσιολογικό περιβάλλον και επιπλέον, να ασχοληθώ με επιχειρήσεις στο τένις είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω», δήλωσε ο Φέντερερ σχετικά με τα σχέδια του μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας και πρόσθεσε,

«Κατά κάποιο τρόπο ανυπομονώ για να έρθει αυτή η μέρα, αλλά πρέπει να περιμένω. Είναι μια θαυμάσια περίοδος αυτή που διανύουμε για μένα ως επαγγελματία τενίστα και επίσης είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου μια ομάδα από φίλους. Προφανώς οι γονείς και η σύζυγός μου είναι εκπληκτικοί, οπότε θα είμαι μια χαρά όταν θα σταματήσω το τένις και θα γυρίσω στο σπίτι.»

Ο κάτοχος 20 γκραν σλαμ, δεν έχει προσδιορίσει πότε σκοπεύει να κρεμάσει τη ρακέτα του και μάλλον δεν το σκέφτεται για άμεσα με δεδομένο ότι μετά την κατάκτηση του 3ου τίτλου στο Ρότερνταμ επέστρεψε στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Roger Federer, who recently became the oldest world No. 1, talks to @donriddellCNN about what life after tennis might hold. pic.twitter.com/jqTLMs2lci

— CNN Sport (@cnnsport) 19 Φεβρουαρίου 2018