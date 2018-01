Hμιτελικός σαν... τελικός στη Μελβούρνη! (pics & vids)

Η Σιμόνα Χάλεπ, Νο 1 στον κόσμο, δυσκολεύτηκε στην αρχή, αλλά τελικά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και στα προημιτελικά του αυστραλιανού όπεν, καθώς νίκησε την Καρολίνα Πλίσκοβα, Νο 6 στον κόσμο, με 6-3 και 6-2, μετά από μια ώρα και 25 λεπτά αγώνα.

Είναι η πρώτη φορά που η Χάλεπ περνά στα ημιτελικά του Grand Slam της Αυστραλίας και θα γίνει η πρώτη Ρουμάνα που θα αγωνιστεί στην ημιτελική φάση του αυστραλιανού όπεν.

The last No.1 to win the #AusOpen was Serena Williams in 2015.@Simona_Halep intends to change that. #AusOpen pic.twitter.com/b4myp6LyA0

— #AusOpen (@AustralianOpen) 24 Ιανουαρίου 2018