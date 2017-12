Επιστρέφει στο τουρ η Μπαρτολί (vid)

Η 33χρονη πια Γαλλίδα, η οποία είχε ανακοινώσει την ολοκλήρωση της καριέρας της ένα μήνα αφότου είχε κατακτήσει το Γουίμπλεντον το 2013, ανακοίνωσε μέσω βίντεο στο twitter την επιστροφή της: «Επιστρέφω αυτή τη χρονιά στο επαγγελματικό tour! Θα είναι μια τεράστια πρόκληση, πρέπει να προπονηθώ πολύ σκληρά, αλλά ελπίζω να είμαι έτοιμη τον Μάρτιο για το Miami Open».

Ο λόγος που την οδήγησε στο να βάλει πρόωρα τέλος στην καριέρα της το 2013 ήταν τα προβλήματα τραυματισμών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν στο γεγονός ότι ήταν υπέρβαρη.

​

Τα επόμενα χρόνια την είδαμε να φτάνει στο άλλο άκρο και η παρουσία της να παραπέμπει σε άτομο με νευρική ανορεξία.

Παρότι αρχικά είχε αρνηθεί ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, τον Ιούλιο του 2016 αποκάλυψε ότι υπάρχει θέμα, κάνοντας λόγο για κάποιον ιό, ο οποίος δεν είχε ταυτοποιηθεί.

Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση, τον Νοέμβριο του 2016 την είδαμε να τερματίζει στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης δείχνοντας καλά στην υγεία της.

Στόχος της είναι να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο τουρ στις 19 Μαρτίου από το Μαϊάμι.

I am delighted to announce my comeback on the professional circuit of the @WTA next year

I am so looking forward to see you again during my matches and share some amazing emotions with you . @Eurosport_FR #marionisback pic.twitter.com/KVPUnwEqlp

— Marion bartoli (@bartoli_marion) 19 Δεκεμβρίου 2017