Ιστορία έγραψε στο Λονδίνο και στο Wimbledon η Σιμόνα Χάλεπ.

Σε μια χώρα που δεν έχει... κορτ με γρασίδι η 27χρόνη Σιμόνα έφτασε στην κορυφή στο παλαιότερο τουρνουά του κόσμου απέναντι μάλιστα στην Σερένα Ούλιαμς.

Η Χάλεπ που λατρεύει τον Χάτζι είναι το νέο είδωλο της Ρουμανίας.

Το κορίτσι από την Κοστάντζα ευχαρίστησε την μητέρα της, την προπονήτρια της και σήκωσε το δίσκο!

“It was my Mum’s dream for me. She said if I wanted to do something in tennis I have to play the final of Wimbledon, so today the day came”#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/XK7qvZ2XC9

— Wimbledon (@Wimbledon) 13 Ιουλίου 2019