Το ποδόσφαιρο πάει... Wimbledon (pics & vids)

Το Wimbledon είναι το παλαιότερο τουρνουά τένις στο κόσμο και κάθε χρόνο είναι το γεγονός της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φυσικά σε προηγμένες αθλητικά χώρες το τένις δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν παίξει τένις αλλά και ελάχιστους ακόμη αλλά όλο τον κόσμο και φυσικά τους... ποδοσφαιρικούς.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο σταρ της εθνικής Αγγλίας Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο προπονητής των "Κόκκινων Διαβόλων" Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Εκεί βρέθηκαν και οι πρωταθλητές Ευρώπης με τη Λίβερπουλ Τρεντ Άρνολντ και Φαν Ντάικ αλλά και τα κορίτσια της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Φυσικά εκεί είναι και ο πρώην τεχνικός της Τσέλσι Ζοσέ Μουρίνιο!

"Hopefully we'll have a game for the ages"

"To be here now is something special"

