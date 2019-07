Wimbledon: Τα καλύτερα shot της 8ης ημέρας (vid)

H 8η ημέρα στο Wimbledon είχε τους προημιτελικούς στο απλό γυναικών, παιχνίδια στο διπλό αλλά και Σερένα-Μάρεϊ στο μικτό διπλό.

Όλοι οι τενίστες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και κάποιοι κέρδισαν.

Πολλοί από αυτούς πρόσφεραν θέαμα με τα "χτυπήματα" τους. Για δείτε τα καλύτερα της ημέρας.

Can't get enough of the Day 8 Hot Shots#Wimbledon pic.twitter.com/2B2evYOMSL

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2019