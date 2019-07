Μετά από 4 αποτυχημένες προσπάθειες σε προημιτελικούς Grand Slam η Ελίνα Σβιτολίνα έφτασε στη νίκη στο Wimbledon.

Στην πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικό στο Λονδίνο κέρδισε με 7-5,6-4 την Καρολίνα Μούτσοβα και θα παίξει την Πέμπτη με τη Σιμόνα Χάλεπ για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.

Το κορίτσι από την Οδησσό της Ουκρανίας που είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης είχε αποκλείσει πολύ δύσκολα την Μαρία Σάκκαρη στον 3ο γύρο και από τότε ... ανέβασε την απόδοση της και ζει ένα ... όνειρο.

Στον 2ο γύρο δε ενώ έχανε με 1-0 σετ και ήταν οριακά μπροστά στο 2ο κέρδισε γιατί τραυματίστηκε σοβαρά η Γκασπαριάν!

Η 24χρόνη παίκτρια που στο live raking είναι πλέον στο No7 χρειάστηκε 1.31 για να κερδίσει την Μούτσοβα.

Οι πόντοι ήταν 70-66 υπέρ της Σβιτολίνα η οποία όμως είχε 16 αντί 31 αβίαστα λάθη. Οι winners ήταν 24-34 για την Μούτσοβα αλλά τα μπρέικ 6-4 για την Σβιτολίνα.

Για την ιστορία είναι η πρώτη τενίστρια από την Ουκρανία που θα παίξει σε ημιτελικό Grand Slam.

Through to her first Grand Slam semi-final @ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2019