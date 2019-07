Wimbledon: Έκλεισε η οχτάδα και στους άνδρες (vid)

Μετά από 3.41 ο Γκουίντο Πέγια πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στους "8" του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Αργεντίνος τενίστας ενώ ήταν πίσω με 2-0 σετ στον αγώνα με τον Καναδό Μίλος Ράονιτς βρήκε τη δύναμη και κέρδισε με 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (3), 8-6!

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον Ισπανό Μπαουτίτσα Αγκούτ.

Ο Ράονιτς είχε 33-6 άσους, είχε 165-156 πόντους και 80-57 winners αλλά ηττήθηκε.

Από την άλλη ο Πέγια είχε μόλις 23 έναντι 46 αβίαστα λάθη, 3-8 διπλά λάθη ενώ και οι δυο είχαν από 3 μπρέικ.

Μετά και από την ολοκλήρωση της φάσης των "16" τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης είναι: Φέντερερ-Νισικόρι, Πέγια-Μπαουτίστα Αγκούτ, Τζόκοβιτς-Γκοφέν και Κουέρι-Ναδάλ.

Στους "4" θα παίξουν οι νικητές των αγώνων του Ναδάλ-Κουέρι και Φέντερερ-Νισικόρι και των Πέγια-Μπαουτίστα με Τζόκοβιτς-Γκοφέν.

Οι προημιτελικοί στους άνδρες θα διεξαχθούν την Τετάρτη (10/7), οι ημιτελικοί την Παρασκευή (12/7) και ο τελικός την Κυριακή (14/7).

Welcome to the last eight club, @guido_pella

The Argentine comes from two sets down to beat Milos Raonic and reach a quarter-final of a Grand Slam for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/7A3oPDd8SA

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019