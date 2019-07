Τέλος στο... παραμύθι της Κόκο Γκάουφ έβαλε η Σιμόνα Χάλεπ.

Το πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-3, 6-3 την 15χρόνη Αμερικανίδα και την απέκλεισε στο Wimbledon.

Η Γκάουφ έφτασε στην πρώτη της παρουσία στο τουρνουά στους "16" κερδίζοντας και τη Βένους Ουίλιαμς και έδειξε πως το μέλλον της ανήκει.

Από την άλλη η πολύ έμπειρη Σιμόνα Χάλεπ δεν άφησε περιθώρια και θα παίξει για 4η φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά.

Ο αγώνας κράτησε 1.14 λεπτά και η Χάλεπ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Αμερικανίδας αλλά και την εμπειρία της και κέρδισε.

Είχε 67-51 πόντους, 17-15 winners αλλά και 14-28 αβίαστα λάθη.

Τα μπρέικ ήταν 5/12 για τη Χάλεπ και 2/6 για την Γκάουφ αλλά και τα διπλά λάθη 5-1 για τη Χάλεπ!

Στον προημιτελικό η Χάλεπ θα παίξει με την Κινέζα Ζανγκ.

