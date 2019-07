To Super Σάββατο του Wimbledon (vids)

Super ...χαρακτηρίζουν το Σάββατο (6/7) οι διοργανωτές του Wimbledon.

Πως να μην είναι; Όταν σ' αυτό παίζουν μαζί στο μικτό οι Μάρεϊ-Ούλιαμς;

Όταν ο Ρότζερ Φέντερερ είναι πλέον ο πρώτος παίκτης με 350 νίκες σε Grand Slam;

Ο Ναδάλ από την άλλη έφτασε τις 300 και ο Νισικόρι τις 400 στην καριέρα του.

Από την άλλη είχε ωραίες στιγμές στην εξέδρα, ποδόσφαιρο με μπαλάκι του τένις, τούμπα της Σερένα και ... πτώση Φέντερερ.

Για δείτε τα video:

Silky soccer skills, @serenawilliams slip-ups and the outright outrageous...

An alternative look at what happened on Day 6 at The Championships #Wimbledon pic.twitter.com/e4UGMQ56Vx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019