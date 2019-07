Την 9η πρόκριση του στον 4ο γύρο του Wimbledon πανηγύρισε πριν από λίγα λεπτά ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας κέρδισε με 6-2, 6-3, 6-2 τον έμπειρο Γάλλο Τσονγκά και θα παίξει στους "16" με τον νικητή του αγώνα Σόουζα-Έβανς.

Το παιχνίδι κράτησε μόλις 1.48' και ο τενίστας από την Μαγιόρκα διέπρεψε σ' όλους τους τομείς.

Αυτή είναι η 51η νίκη του στο Wimbledon.

Ο Ναδάλ είχε 34-17 winners, 12-22 αβίαστα λάθη και 89-54 πόντους!

Πέτυχε 5 μπρέικ (5/11) και ο Γάλλος είχε 0/0 προσπάθειες. Ο έμπειρος Τσονγκά είχε 11-10 άσους.

Rafa rolls on...

Equalling Bjorn Borg’s record of 51 #Wimbledon men’s singles victories, @RafaelNadal defeats Jo-Wilfried Tsonga to progress to the fourth round for the ninth time pic.twitter.com/wL2yx1sH1u

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019