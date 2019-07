Δίχως αμφιβολία είναι η εκπρόσωπος που έψαχνε για χρόνια το τένις της Αυστραλίας.

Η 23χρόνη Άσλεϊ Μπάρτι που εδώ και λίγες εβδομάδες είναι στο Νο1 έχοντας κερδίσει και το Roland Garros είναι για 1η φορά στους "16" στο Wimbledon.

Για να γράψει ιστορία κέρδισε με 6-1, 6-1 σε μόλις 53' την Χάριετ Νταρτ και έγινε η πρώτη παίκτρια από την χώρα της μετά από το 2010 που θα παίξει στον 4ο γύρο (Groth, 2010).

Αυτή η νίκη της ήταν η 15η συνεχόμενη! Κέρδισε 3 παιχνίδια στο Wimbledon, 5 στο τουρνουά του Μπέρμιγχαμ και άλλα 7 για να κατακτήσει το Roland Garros στο Παρίσι.

Η τελευταία της ήττα είναι από την Κριστίνα Μλαντένοβιτς στους "16" στο τουρνουά της Ρώμης.

Αντίπαλος της στην φάση των "16" θα είναι η Άλισον Ρισκ, η οποία και κέρδισε την Μπελίντα Μπέντσιτς με 4-6, 6-4, 6-4.

Εκτός 4ου γύρου έμεινε το Νο4 Κικί Μπέρτενς η οποία ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Στρίκοβα με 7-5, 6-1.

Η 33χρόνη Τσέχα νικήτρια συμμετέχει για 16η φορά στο τουρνουά αλλά είναι μόλις για 2η φορά στη δεύτερη εβδομάδα.

