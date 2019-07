Μετά από 1 ώρα και 42' ο Μάρκος Παγδατής ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Ματέο Μπερετίνι και αποκλείστηκε από το Wimbledon.

Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του.

Ο κόσμος στο Λονδίνο σηκώθηκε να τον αποθεώσει και εκείνος αφού είπε... ευχαριστώ έσκυψε να φιλήσει το χόρτο!

Δέιτε τις μεγάλες του στιγμές μετά από το φινάλε του τελευταίου αγώνα του.

A trailblazing career comes to an end

Emotional scenes on No.2 Court as Marcos Baghdatis bows out from professional tennis following his second round defeat to Matteo Berrettini #Wimbledon pic.twitter.com/qrkR2dtebp

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019