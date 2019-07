Την 96η νίκη του στο Wimbledon πέτυχε ο Ρότζερ Φέντερερ στον 1ο γύρο του Wimbledon 2019.

Ο Ελβετός τενίστας που έχει 8 κατακτήσεις κέρδισε με 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 τον Λόιντ Χάρις σε 1.50 και έκανε το πρώτο βήμα για το 9ο.

Ο "Βασιλιάς" αν και αιφνιδιάστηκε από τον Νοτιαφρικανό χάνοντας το 1ο σετ πήρε εύκολα τα υπόλοιπα τρία και έφτασε στην πρόκριση.

Στον 2ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Κλαρκ-Ρούμπιν.

Ο Φέντερερ είχε 105 πόντους έναντι 71 του αντιπάλου του αλλά και 41-17 winners. Ο Ρότζερ πέτυχε 7 μπρέικ και ο Λόιντλ μόλις 1.

The pursuit of nine begins...

Bidding to become the second player in history to win nine #Wimbledon titles, @rogerfederer books his ticket into the second round by beating Lloyd Harris pic.twitter.com/RzAJ5MYGfJ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019